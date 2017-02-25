中科院再次參與阿布達比防衛展 力推MIT軍品

天弓三型飛彈。（記者羅添斌攝）

2017-02-25 11:39

〔記者羅添斌／台北報導〕在睽違12年之久後，我國中科院日前再度參展位在中東的「阿布達比防衛展」，中科院今天表示，以成熟國防能量捍衛台灣區域安全，此次參展將觸角延伸至中東地區，並精選38項台灣自製的武器系統、次系統，向國際傳達各項高科技產品訊息。

根據中科院列出此次參展的軍品項目，除了雄三及天弓三型等飛彈外，還可以發現有首次對外公布的無人水上載具（無人靶船），以及經過小改款的「海劍羚」反艦飛彈系統；而因應各國無人機發展快速，中科院也展出無人機防禦系統、無人機電子偵蒐與干擾系統等。

中科院此次參與阿布達比防衛展的軍品項目，包括有：

1.飛彈、火箭武器系統、引信：包括陸基型地對空飛彈、短程紅外線導引飛彈、中程防空飛彈、超音速及次音速反艦飛彈、車載低空防禦系統；各式火箭系統，例如多管火箭系統、灘岸防禦火箭、肩射型反裝甲火箭、空射型2.75吋火箭、40公釐高爆穿甲槍榴彈引信等。

2.無人載具及其防禦系統：無人靶船、紅雀無人飛行載具、中翔戰術無人機、大型無人機、靶機、無人機防禦系統、無人機電子偵蒐與干擾系統等。

3.海事系統：海岸監控系統、反登陸水雷、海軍雷射預警系統、指管展示操控台、水下警監系統。

4.觀測系統：熱影像觀測系統、光電追蹤系統、日夜監偵系統。

5.指管與資通裝備：多頻段干擾彈及多載台自動防禦系統、行動衛星通信車、敵我識別系統、網路安全系統等。

6.先進電子與雷達系統：相列雷達車、機動防空相列雷達。

7.其它：多頻譜偽裝網、雲豹甲車、沱江艦等。

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