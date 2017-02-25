文化部下架威權崇拜商品 社團：紀念殺人魔是國家恥辱
2017-02-25 11:24
〔記者蘇芳禾／台北報導〕今年是二二八事件70週年，文化部今天宣布，推動中正紀念堂轉型，現階段開閉館停止播放「蔣公紀念歌」，停止販賣相關商品。對此，台灣北社社長張葉森受訪表示這是「遲來的正義」，肯定文化部的作為，「這樣才不會變成台灣已經是民主國家，還在紀念世界上說的殺人魔，這是國家恥辱。」
文化部今天上午召開記者會，宣布提出組織法部分條文修正草案，紀念堂商店將停止販售涉及威權崇拜文宣品，開、閉館停止播放「蔣公紀念歌」。張葉森今天出席台灣北社論壇「新世代看二二八」時被媒體問到相關看法。
張葉森說，這是很應該的，是「遲來的正義」，記得阿扁總統時，就要把中正紀念堂改成民主紀念園區，也有人建議要改成各總統的紀念館，才能表現出台灣已經民主，可惜那時候沒有完成。
張葉森表示，但社會上一直希望至少把展覽的商品下架，這樣才不會變成說，台灣已經是民主國家，還在紀念一個世界上說的殺人魔，他是史達林、希特勒之後（殺人）第三、四名，這是國家的恥辱，把商品下架是第一步。「即使社會上沒有這樣講，我們也想要推動這個事情。」
張葉森說，非常肯定文化部作為，轉型正義沒做這一步，等於做假的，世界上都知道我們還在紀念獨裁威權，尤其是二二八之前的調查，元兇指名是他（蔣中正），他應該負最大責任，蔣所屬的政黨還有家屬應該出來道歉，台灣才能真正和解。
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