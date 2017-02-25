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媒體專訪林昶佐 憂「時間是轉型正義最大的敵人」

2017-02-25  11:36

〔即時新聞／綜合報導〕228將至，時代力量立委林昶佐接受媒體訪問表示，228事件、白色恐怖以及原住民受壓迫的真相仍在等待轉型正義，他擔憂歷史資料與受害者正在消逝，時間是轉型正義最大的敵人。

林昶佐接受《新頭殼》訪問透露出對「促轉條例」卡關的憂心，林指出，民進黨的「促轉條例」偏向處理國民黨黨國威權體制，但林認為除了國民黨外，也不能迴避原住民受壓迫的問題。林昶佐表示，國民黨威權屬公民權問題，原住民族則屬集體權、自然主權的回復。

報導指出，高潞·以用則表示，時代力量支持總統蔡英文「任何族群都要主流化」的理念。高潞·以用指出，原住民、228事件都是台灣人受難的重要歷史，轉型正義的目的是還原真相，讓台灣未來能面對歷史傷痛加以避免、應對。

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  • 林昶佐。（資料照，記者朱沛雄攝）

    林昶佐。（資料照，記者朱沛雄攝）

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