中國700噸雙船體飛彈艦模型 激似我沱江艦

中國造船公司CSSC展示一款700噸級、雙船體的飛彈攻擊艦，激似我國沱江艦。圖為海軍500噸巡邏艦沱江艦。（資料照，記者劉信德攝）

2017-02-25 10:56

〔記者羅添斌／台北報導〕2017年阿布達比防衛展已在23日閉幕，我國及中國的國防廠商都有參展，中國造船貿易公司CSSC在展區中展示了一款700噸級、雙船體的飛彈攻擊艦，廠商宣稱是在中國自製「022級」飛彈快艇基礎上所研發，但我軍方官員今天表示，中國展示的這款700噸級軍艦無論是外型、武器系統配置，都激似台灣的「沱江級」飛彈巡邏艦。

軍方官員說，我國的沱江艦即將進入第一階段的量產，噸位也將放大，由原先的500多噸要放大到670噸至700噸左右，性能也會比原型艦更佳。

2017阿布達比防衛展是在本月19日至23日舉行，台灣有中科院參展，展示的項目包括雄二、雄三、天弓三型等各式飛彈系統，以及台灣自製的沱江級軍艦。

而根據《詹氏防衛週刊》日前發自阿布達比的報導中指出，中國廠商也展示了各項研製中的新型軍艦模型及系統說明，其中包括外型類似美國「濱海戰鬥艦」的2450噸、三船體軍艦，以及700噸、配備76公釐主砲及四聯裝反艦飛彈的雙船體軍艦。

對於中國廠商展示出來的700噸級雙船體軍艦，《詹氏防衛週刊》認為這型雙船體軍艦是由解放軍海軍022級飛彈快艇為基礎而來，但《詹氏防衛週刊》也說，中國廠商針對這款700噸軍艦回答說，解放軍沒有興趣也不會計畫製造。

中國廠商的回答相當奇怪，因為哪有廠商會自己展出新型軍艦模型，卻又說沒有興趣也不會計畫製造，彼此相互矛盾。

對於中國廠商的奇怪言論，我軍方官員今天解讀說，中國廠商展示的新軍艦模型，無論是外型及艦體武器系統配置，都與我國沱江艦十分相似，中方的動作，不排除是向外界傳達「中國有能力建造，但中國不感興趣」的心理，也帶有一種輕蔑意味。