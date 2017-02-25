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中正紀念堂轉型 威權統治者商品將下架停售

文化部長鄭麗君（右）宣布，目前已初步將中正紀念堂商店內有關威權統治者商品下架停售，且開閉館也要停止播放「蔣公紀念歌」。（記者陳奕全攝）

2017-02-25  11:02

〔即時新聞／綜合報導〕228事件即將屆滿70週年，社會各界也期盼轉型正義能徹底落實。文化部長鄭麗君今天表示，中正紀念堂有必要轉型，將提出組織法部分條文修正草案，目前已初步要將中正紀念堂商店中，有關威權統治者意象鮮明的商品下架停售。

鄭麗君今早召開記者會宣布，目前已初步將中正紀念堂商店內有關威權統治者商品（如公仔、文具等等生活用品）下架停售，個人剪影logo也不再使用，改用堂體意象logo，並且停止發放威權崇拜的文宣品及簡介，另外開閉館也要停止播放「蔣公紀念歌」。

另外，紀念堂的展廳、藝廊、演藝廳也要更名，回復原本使用之1展廳、2展廳、一樓藝廊、演藝廳等中性名稱，逐步讓空間回歸中性使用。

鄭麗君今天表示，目前已初步要將中正紀念堂商店中，有關威權統治者意象鮮明的商品下架停售。（資料照，記者劉信德攝）

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相關關鍵字： 中正紀念堂 威權 蔣中正 蔣介石 轉型正義
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