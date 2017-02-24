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民歌交響音樂會疑綁標 被抓包後不辦了！

2017-02-24  22:17

〔記者郭安家、沈佩瑤／台北報導〕台北市立交響樂團4月10日、11日將舉辦「民歌交響最高峰」音樂會，該標案還未決標，就有民眾向民進黨台北市議員許淑華投訴，指北市交於售票網站已「預知」由李建復、楊芳儀等5人演出，主持人還是馬世芳，就連曲目都已選好；許質疑綁標意圖太明顯了，要求政風處介入調查。

豈料，文化局主秘劉得堅晚間回應，有很多案子也有類似情形（未採購發包完成即宣傳），例如文化局主辦的白晝之夜，但程序皆符合採購法，但為避免爭議，該活動不辦了。

北市交下午起先還解釋，售票網上的演出名單和曲目「只是規劃」，售票須知中註明「主辦單位保留演出內容更動權利」，屆時得標廠商若有其他更好的名單，就會進行演出內容變更；「後來想想這樣對買票的民眾不太好意思」，畢竟民眾是根據售票網上資訊決定是否購票。

但許淑華議員指出，北市交本預計於4月辦「民歌交響最高峰」音樂會活動，該標案於今年2月10日上網公告、2月21日截止投標，並於2月22日開標。售票業者早在截止投標之前，即2月13日前就將該活動於官網上宣傳、並明確公告李建復、徐曉菁、趙詠華、朱萬花等演出者，就連曲目也列了《聽泉》、《微光中歌吟》等4曲。

許淑華向北市交索取該案相關招標文件還發現，標案不但未提供需求說明書，其履約標的要求項目也難讓一般廠商理解該案確實要求，導致標案導向特定廠商，顯涉綁標！且違反採購法規定，招標文件於公告前保密，不得洩漏採購消息。

怪的是，北市交日前函覆許淑華說明招標流程後，還告知「此標案因相同性質之節目眾多而確定撤案」；許說，令人懷疑被抓綁標，才會急著即刻下架。

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  • 民歌交響高峰會還未決標，台北市立交響樂團卻於兩廳院售票系統預知演出者、主持人。（許淑華提供）

    民歌交響高峰會還未決標，台北市立交響樂團卻於兩廳院售票系統預知演出者、主持人。（許淑華提供）

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