228事件70週年 「27部隊紀錄片」首映
27部隊紀錄片今晚首映，市長林佳龍與時任部隊長鍾逸人、警備隊隊長黃金島出席支持。（記者蔡淑媛攝）
〔記者蔡淑媛／台中報導〕今年228事件70週年，當時台中成立一支武裝民軍「27部隊」，維持台中治安也減少傷亡人數，「27部隊紀錄片」今晚在台中教育大學首映，記錄這段史實，訪問到時任，現已年過9旬的領導隊長們，保存珍貴歷史，今天均出席首映會，市長林佳龍也到場力挺。
228事件台中不滿民眾包圍公署、警局、營區後接收武器，火力強大，成立「27部隊」，在政府失能下肩負起社會治安維護，在國軍廿一師逼近台中時，為免傷及人民，最後撤退到埔里戰鬥、解散。
今年高齡96歲、時任27部隊部隊長鍾逸人當時被捕共坐牢17年，他會中分享率領27部隊奮戰，從未有悔意，更不願以政治犯自稱，對於外來政權從不妥協，91歲的警備隊隊長黃金島也表示對這段過往感到自豪。
27部隊展現勇敢台灣人組織起來守護城市的精神，市長林佳龍致辭表示，當時這群熱血青年用武力抵抗強權，能紀錄這段歷史是對228最好紀念方式，讓後代子孫了解「自己的國家自己愛、自己土地自己守護！」莫忘這群勇敢民主前輩用血淚寫下這段偉大的人民故事。
林佳龍強調，民進黨已完全執政，對台灣轉型正義責無旁貸，沒有打折的空間，呼籲民眾重視，一起來看這部紀錄片；影片製作人新文化協會執行長陳彥斌指出，27部隊代表台灣人能對不義政權有反抗權利，並展高度自制力和保護人民。
27部隊紀錄片耗時一年拍攝，重回現場台中、綠島、埔里等地，並訪問鍾逸人、黃金島及突擊隊長陳明忠（88歲）等人，講述實際參與228的親身經歷，並蒐集當時的照片、文物等，以版畫等重現歷史，將巡迴全台播映，可上台中市新文化協會官網查詢。
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