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拆除蔣介石銅像提案 政院：尊重並列入參考
2017-02-24 21:15
〔記者李欣芳／台北報導〕立法院院會今天通過民進黨立委鄭寶清等人臨時提案，要求各行政單位盡速拆除蔣介石銅像，行政院發言人徐國勇今晚表示，對於立委的這項提案，政院予以尊重，也會列入參考。
228事件將屆滿70週年，立法院會今天下午通過民進黨立委鄭寶清等人臨時提案，要求各行政單位盡速拆除蔣介石銅像，真正落實歷史教育。立法院副院長蔡其昌裁示，請行政院研處。
對此，徐國勇說，目前對於是否拆除校園內的蔣介石銅像，政府並無強制規定，而是由各學校自行決定如何處理，行政院尊重立委的提案。
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