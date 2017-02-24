中油新進人員甄試驚傳舞弊 重考調查中

2017-02-24 20:55

〔記者黃佩君／台北報導〕經濟部所屬事業去年底舉辦新進人員甄試日前放榜，傳出有考生疑似舞弊，因此中油在春節後對部分報到考生進行重考，傳出高雄區有六十多名考生集合載往高雄總廠重考筆試，十多位高分考生重考後卻獲得低分，恐有舞弊嫌疑。對此中油表示目前正在了解中，調查結果尚未出爐。

經濟部所屬事業機構2016年新進職員甄試去年11月27日舉行，總共錄取802人，其中中油錄取近兩百人。但內部員工爆料傳出，因有舞弊嫌疑，在春節後報到考生被集體要求以同樣試題重考，其中高雄區有六十幾名考生被集合載往高雄總廠重考筆試，卻有十幾位原本高分考取的考生，再測卻不及格、甚至僅三十多分，恐有舞弊之嫌。

根據爆料，目前中油已有員工向政風具檢，中油政風目前調查中，並承諾於月底出具結果。中油官方則表示，目前全案正在了解中，調查結果也尚未出爐，目前沒有進一步說法。

爆料也指出，根據中油公布榜單，高雄市小港區某里睦鄰名額3名，進入複試者9名，該里最低錄取分數竟高達91.8分，而其他區域最高僅85分，由於程度落差太大，高手均集中在某一里，表現顯然太不尋常，被認為是舞弊嫌疑佐證。