農會水利會選舉流言四起 民進黨高市黨部籲停止放話
2017-02-24 20:46
〔記者王榮祥／高雄報導〕鑑於近日農會與水利會選舉，坊間不實流言四起，甚至與民進黨高雄市長初選有所連結。民進黨高雄市黨部主委黃彥毓表示，期待黨員與市民朋友能以智慧粉碎謠言，也呼籲有心人不該透過不斷放話、遂行其政治圖謀，傷害民進黨團結與高雄發展前途。
黃彥毓同時轉述高雄市長陳菊看法，認為農會與水利會是會員內部選舉，市長的影響力有限，但仍期待能促進各種正向改革，所以陳菊呼籲大家團結整合，相挺民進黨的優質人選，也期待後繼者能繼續為農民、會員服務，更為高雄農業的發展打拼。
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