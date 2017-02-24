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中藥引發毒品反應？ 衛福部打臉國防部：不可能

清泉崗官兵被驗尿出含有安非他命的毒品反應，國防部認為，可能是吃中藥造成的；衛福部強調中藥和安非他命完全是兩種東西，不可能呈現陽性反應。圖為清泉崗空軍基地。（資料照，記者張軒哲攝）

2017-02-24  20:31

〔記者吳亮儀／台北報導〕台中清泉崗機場官兵被驗尿出含有安非他命的毒品反應，國防部認為，可能是吃中藥造成的；此話一出引發中醫藥界大反彈，衛福部晚間也發布新聞稿，強調中藥和安非他命完全是兩種東西，不可能呈現陽性反應。

衛福部中醫藥司司長黃怡超說，中藥並無安非他命或甲基安非他命成分，服用中藥後，尿液檢驗最終結果絕對不可能呈現安非他命陽性反應。

黃怡超說，中藥是天然物質，而安非他命是化學混合物，不管怎麼吃中藥，都不可能會讓尿液有安非他命反應，兩者不可能混和一談。

衛福部的聲明最後也諷刺，「有病應找合格醫師」。

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