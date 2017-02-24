網路直播、一起用餐 她想聽高雄年輕的聲音

2017-02-24 20:43

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨立委林岱樺與其團隊，今晚在高雄透過網路，直播分享與創業青年-Eros主題排隊創辦人Tina的談話，暢談對高雄願景、年輕人對創業的想法等，隨後更邀請9位在高雄創業的年輕朋友一起用餐，聊聊彼此的高雄經驗。

林岱樺表示，透過網路直播與餐敘，希望能對高雄城市轉型，與年輕人激盪出更多想法，同時也要瞭解年輕人的需要，尤其是創業可能碰到的問題，進而尋求能解決問題的方向，吸引更多年輕人留在高雄打拚。

林岱樺說明，今晚餐敘是透過「Eatgether一起吃」平台發出邀請，獲得9位朋友熱情響應，她特別強調參與者都是自費，都對高雄充滿熱情，很期待能從這群年輕朋友身上學到更多。

林岱樺與Tina線上對談半小時，暢談議題包括教育環境改善、產業結構瓶頸、居住環境品質等，直播也吸引不少網友迴響、打氣，還有網友肯定能聽到年輕的聲音。