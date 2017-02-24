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遊覽車超時駕駛公聽會 旅遊業者、司機交鋒

2017-02-24  19:05

〔記者鄭鴻達／台北報導〕時代力量立委黃國昌舉辦「如何避免遊覽車超時駕駛公聽會」，邀請旅遊業、運輸業、交通部、勞動部代表及學者交流意見。遊覽車客運商業同業公會全國聯合會理事長魯孝亞，直指問題肇因於行程排定不當；旅行商業同業公會全國聯合會發言人李奇嶽則反駁指問題在工時管理，引起在場遊覽車駕駛們不滿拍桌怒嗆，雙方你來我往，火藥味濃厚。

文化大學法律系教授邱駿彥對此點出三大問題，一為駕駛工時過長，對於待命認定出問題，致工時難以有效掌握；二為職業安全工作有無落實，尤其是針對駕駛員及夜間駕駛者健檢；三為缺乏有力的工會，為受雇及靠行司機作勞動條件協商，且勞檢是否確實。

遊覽車客運同業公會全國聯合會理事長魯孝亞表示，休息時間的認定，應仿效國外作法且在法規載明，讓司機能不受打擾，在獨立空間好好休息，且不要讓行程排到11、12小時，排9小時、保留3小時彈性因應塞車或突發狀況，更不要一味追求行程「物超所值」。

魯孝亞指出，觀光旅遊產業創造GDP，遊覽車卻被汙名為創造死亡、肇事率，問題源頭何在，難道行程是遊覽車駕駛安排的？何以背黑鍋，若大家都持旅遊行程安排在9小時內，勿拉太長讓人有想像空間，且靠行若真認為靠行制度是毒瘤，也要有落日條款。

李奇嶽對於魯的說法提出質疑，表示遊覽車疲勞駕駛是因工時管理有問題，在日本或歐洲若超時被查獲，輕則重罰，重則吊照，何不引進相關科技系統，此議題去年火燒車後討論過，但為何仍未落實，遊覽車駕駛常說旅行社把行程排太長跑不完，但進香團、每日遊難道是旅行社所發明？

此番發言，讓駕駛代表們大表不滿，拍桌抗議，黃國昌趕緊上前緩和緊張氣氛。李奇嶽要求尊重其發言，並否認駕駛代表們的指控，認為問題都推給旅行社不公平，應回歸釐清駕駛與公司之間的關係，應嚴格管理駕駛工時，交通部規範每日旅行公里數做法是多餘的。

台北市汽車駕駛職業工會鄭力嘉理事長認為，解決問題，由工會進行團體協約是最好方式，政府應站出來對遊覽車行程及勞動條件協調工會團協。鄭力嘉也呼籲，消費者勿再選擇「俗擱大碗」、從早塞到晚的行程，有良好勞動條件及休息，才能保障乘客安全。

新北市遊覽車駕駛員職業工會理事長李式嘉表示，中客、日本、韓國或國旅旅遊型態不同，要全套上硬性工時不合理，問題是出自於大環境的惡性競爭，讓業者不得不削價競爭，也間接剝削勞工，且真若實施雙駕駛制度，恐會讓中小企業、車主車都沒了活路。

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  • 時代力量立委黃國昌舉辦公聽會，探討遊覽車駕駛超時問題。（記者鄭鴻達攝）

    時代力量立委黃國昌舉辦公聽會，探討遊覽車駕駛超時問題。（記者鄭鴻達攝）

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標題：遊覽車超時駕駛公聽會 旅遊業者、司機交鋒


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