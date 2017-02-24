快訊圓夢魔法師 讓愛心飛揚
李全教賄選案 樁腳、幹事前年喊清白，今年全判刑
2017-02-24 18:37
〔記者王捷／台南報導〕台南市玉井區農會總幹事黃澄清被控在前議長李全教參選議員期間，擔任李的競選總幹事，並指揮樁腳李麗華、康清良等人，以每戶5000元或6000元逐戶買票。高等法院台南分院今天宣判，黃澄清判刑5年，褫奪公權4年，李麗華判刑2年，緩刑5年，褫奪公權2年，全案可上訴三審。
前議長李全教在參選議員期間，競選總幹事黃澄清被控幫李全教買票，被告是黃澄清、李麗華、康清良，一審判決黃澄清被判刑5年、褫奪公權4年，李麗華則是判刑2年、緩刑5年、褫奪公權2年，康清良判處1年7個月、緩刑5年、褫奪公權2年。其中康清良因為宣判後沒有上訴，一審已經定讞。
檢方指出，費時近三年的黃澄清賄選案，是李全教當選無效官司的判決關鍵，二審法官也認為，黃澄清是李全教的競選總幹事，負責選舉核心事項，李沒有理由不知道黃行賄，民事合議庭認為「李應對競選團隊所為的賄選行為負責，所以判定李全教當選無效」。
二審判決書指出，黃澄清在2014年8月間，為使李能順利當選，以「工作費」為名目發放30萬元給樁腳、望民里長李麗華，再轉向選區內的里民戴其才、溫財旺買票，同時也向王昌禹等6人買票，每戶買5000元，人多的就買6000元，由於王等6人坦承，均緩起訴。
李麗華拿到黃澄清交付的30萬元，依黃的交代以每家戶為單位發放賄款，並於2014年8、9月間，拿出其中現金6萬元交給予康清良，由康依買票名單所列對象，交付賄賂，請對方其投票支持李全教。康清良應允後，即與李麗華一起在里內買票，從8月一直買到11月初。
選民戴其才、溫財旺在審理期間坦承涉案，2015年5月獲得緩刑處分。至於李麗華、康清良也因為坦承犯行，獲得緩刑處分，只有黃澄清從頭到尾都否認涉案。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 朱立倫重要政策 柯文哲預言：淡海輕軌將虧到「不省人事」
- 2018議員選戰美女刺客多！ 戳戳妹、豬肉公主都上榜
- 年輕族群怎麼過228？ 人權辦桌、共生音樂節相揪共度
- 中國搶辦228 總統府暗酸：看不到自己
- 228事件引爆族群衝突 學者揭露歷史緣由
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 影帝7病纏身只剩印傭 打算遺產分給她
- 不是1億是4.5億？鄉民神分析辛龍中獎碼讓人跪了
- 大城麥田正金黃 228連假來賞麥浪
- 凌巨將嫁日商 今年主力拚車載產品
- 大雅小麥文化節 三月四日登場
- 神片《猜火車》來了！金馬奇幻影展2集都上映
- 中華電信 全球首發LWA 4G+Wi-Fi網路
- 台東警因公亡 留下高齡老母失明兒
- 古巴隊「有點古怪」 詹子賢照敲逆轉安
- 警呼喊求「不要撞」遭拒 憤開8槍逮3嫌
- 妹妹罹難責任險理賠 金管會認定哥哥無法申領...
- 惡煞控江蕙編故事 檢聲請傳二姊出庭作證
- 「伯公生」 嘉市忠義十九公廟開運求金雞
- 瞎毀？丈夫吸食海洛因 妻子也跟著陷進去
- 不只郭泓志、小宋 教士3A吹東風
- 高市121家違反勞基法企業 會計服務業成稽查重點
- 黃惠偵日常對話搭橋
- 「帝寶」三拍停拍 原因是要排除租約
- MLB》賽程衝突球團不支持 大聯盟球員打東京奧運有難度
- 岡山計程車不按表收費 交通局開鍘
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 University sets up group to collect opinions on statues
- 中市設置1050盞路燈 提高偏遠地區夜晚亮度
- 辛龍中樂透仍節檢 唯寵劉真花錢不手軟
- 樂陞詐欺案 投保受理求償登記
- NBA》好兄弟告別費城 恩比德送上大大擁抱（影音）
- 台日對抗賽》潘武雄4年前砲轟田中 因為連續2球都一樣
- 雙胞胎兄弟為重病父而戰 全國中等學校自由車賽奪金
- 網購筆電 女大生被騙整年生活費
- 前龍舟國手經營權之爭遭痛毆 黑道合夥人被訴
- 日本光頭拔河 決戰頂上功夫
- 爺孫戀女星密會新歡 希望「可以生寶寶」
- 水湳水資源回收中心揭牌 可產14400噸再生水
- （影音）劉以豪自爆前年中樂透？難道是辛龍第二？
- （嘉縣）賞櫻探秘境 番路彌陀禪寺近滿開
- 上海航空引擎故障折返松機 機上312人虛驚一場
- 「可以幫我搬東西嗎？」 色男突襲環抱少年
- 六堆園區復育螢火蟲 小學生助清福壽螺
- 今天越晚越冷 下探10度
- 無視雙黃線迴轉 鹿港警：加強取締
- 性侵爛醉女乘客 Uber司機判7年4月
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：李全教賄選案 樁腳、幹事前年喊清白，今年全判刑
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分