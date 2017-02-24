李全教賄選案 樁腳、幹事前年喊清白，今年全判刑

2017-02-24 18:37

〔記者王捷／台南報導〕台南市玉井區農會總幹事黃澄清被控在前議長李全教參選議員期間，擔任李的競選總幹事，並指揮樁腳李麗華、康清良等人，以每戶5000元或6000元逐戶買票。高等法院台南分院今天宣判，黃澄清判刑5年，褫奪公權4年，李麗華判刑2年，緩刑5年，褫奪公權2年，全案可上訴三審。

前議長李全教在參選議員期間，競選總幹事黃澄清被控幫李全教買票，被告是黃澄清、李麗華、康清良，一審判決黃澄清被判刑5年、褫奪公權4年，李麗華則是判刑2年、緩刑5年、褫奪公權2年，康清良判處1年7個月、緩刑5年、褫奪公權2年。其中康清良因為宣判後沒有上訴，一審已經定讞。

檢方指出，費時近三年的黃澄清賄選案，是李全教當選無效官司的判決關鍵，二審法官也認為，黃澄清是李全教的競選總幹事，負責選舉核心事項，李沒有理由不知道黃行賄，民事合議庭認為「李應對競選團隊所為的賄選行為負責，所以判定李全教當選無效」。

二審判決書指出，黃澄清在2014年8月間，為使李能順利當選，以「工作費」為名目發放30萬元給樁腳、望民里長李麗華，再轉向選區內的里民戴其才、溫財旺買票，同時也向王昌禹等6人買票，每戶買5000元，人多的就買6000元，由於王等6人坦承，均緩起訴。

李麗華拿到黃澄清交付的30萬元，依黃的交代以每家戶為單位發放賄款，並於2014年8、9月間，拿出其中現金6萬元交給予康清良，由康依買票名單所列對象，交付賄賂，請對方其投票支持李全教。康清良應允後，即與李麗華一起在里內買票，從8月一直買到11月初。

選民戴其才、溫財旺在審理期間坦承涉案，2015年5月獲得緩刑處分。至於李麗華、康清良也因為坦承犯行，獲得緩刑處分，只有黃澄清從頭到尾都否認涉案。