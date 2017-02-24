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欠稅罰滯納金 大法官：加徵利息違憲
2017-02-24 18:20
〔記者楊國文／台北報導〕大法官會議今針對民眾遺贈稅逾期繳納加徵滯納金及滯納利息」的釋憲案，做成釋字第746解釋，解釋文指出，遺贈稅、稅捐稽徵法對於民眾逾期繳納稅捐加徵滯納金及滯納利息等規定，目的正當，未違反比例原則，也未侵害人民的財產權，屬合憲；對於滯納金再加徵利息的部份，認為屬「重覆處罰」，宣告違憲，應立即失效。
此釋憲案是民眾江林夏桑等6人，因繼承遺產近億元案，因遲繳遺產稅及贈與稅，被中區國稅局依稅捐稽徵法規定就應納稅款的半數加徵滯納金，並就應納稅款的半數及滯納金再加徵滯納利息。他們如數繳納後，認為規定不合理，申請退還滯納金及滯納利息被駁回，打行政訴訟也敗訴，質疑有違憲疑慮，因此向大法官聲請釋憲。
大法官會議指出，稅捐稽徵法、遺贈法相關規定，逾期繳納稅捐應加徵滯納金者，每逾2日按滯納數額加徵1%滯納金等規定，是督促國人於法定期限內履行繳稅義務的手段，並具有「遲延利息」的性質，並未違反憲法保障財產權和比例原則規定。
此外，針對遺贈稅第五十一條第二項規定就應納稅部份加徵利息，也與憲法保障財產權並無抵觸。不過，針對滯納金加徵利息的部份，欠缺合理性，也不符憲法比例原則，屬違憲，應立即失效。
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