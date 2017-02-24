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柯P酸淡海輕軌 侯友宜反批：飽漢不知餓漢饑

2017-02-24  18:11

〔記者何玉華／新北報導〕台北市長柯文哲的淡海輕軌「虧到不省人事」說犯眾怒，新北市副市長侯友宜緊接著市長朱立倫在臉書發文回駁，侯友宜也重批柯文哲的說法是「飽漢不知餓漢饑」。

侯友宜說，台北市得天獨厚有全台灣密度最高的捷運建設，反問「難道其他城市的民眾就沒資格享受捷運的好處？」柯文哲說台北市是以260萬的人口數去規劃台北捷運，新北市將近400萬人口，也是全台灣人口數最多的城市，難道不能爭取更多捷運建設？

侯友宜說，相對於台北市的道路路幅，新北市並沒有太多可增闢的公車路線，柯市長所謂應該先增加幹線公車的說法，真是飽漢不知餓漢饑。

淡海新市鎮是二十年來中央推動造鎮計畫的結果，由於當初並沒有一併規劃公共運輸，才會造成今天過高的空屋率。新北市推動淡海輕軌，也就是要從根本解決當地的交通問題，而不是像大巨蛋那樣放著擺爛。當初台北捷運路線略過天母、民生社區，以致這兩個繁華的商圈人潮散去，柯市長難道不知道捷運對地方發展的重要性？

侯友宜指出，唱衰別人，並不會拉抬自己。他還以新北市為了配合台北市辦理世大運，早早就完成了在新北境內要使用的六個場館為例，表示「這是我們新北市的格局。」暗諷柯文哲。

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  • 新北市副市長侯友宜在臉書重砲回批柯文哲「飽漢不知餓漢飢」。（擷自侯友宜臉書）

    新北市副市長侯友宜在臉書重砲回批柯文哲「飽漢不知餓漢飢」。（擷自侯友宜臉書）

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相關關鍵字： 侯友宜 柯文哲 淡海輕軌 淡海輕軌捷運
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