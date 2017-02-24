柯P酸淡海輕軌 朱立倫：捷運建設不是只為賺錢

2017-02-24 17:43

〔記者何玉華／新北報導〕台北市長柯文哲今早主持台北市交通會報時，提到因為人口結構變化，淡海輕軌恐怕會「虧到不省人事」，新北市長朱立倫稍早在臉書貼文回應，「政府推動捷運建設，不能只計算賺錢與否，也必須考量改善市民的生活，帶動城市的發展。」

台北市長柯文哲今早主持北市交通會報時表示，規劃大眾運輸和地方建設，應考量人口結構變化，認為未來除了台北市人口不會下滑、還有機會發展公共運輸外，其他地方包括林口世大運選手村要蓋公宅、淡海輕軌之後恐都沒人用，酸淡海輕軌恐怕會「虧到不省人事」。

朱立倫傍晚在臉書貼文指出，受到高房價影響，去年台北市的人口淨移出了近兩萬人，大多是移到新北、桃園，因為交通便利了，住不住台北，差距正在逐漸縮小；對他自己的重要政見「三環三線」規劃，朱立倫也提出說明，範圍包括淡海、汐止、樹林、林口、三鶯、乃至於未來延伸到桃園、八德、中壢、蘆竹、龜山等，「捷運可以平衡不同地區的居住壓力，縮短城鄉之間的距離」。

朱立倫說，有些市民負擔不起精華地段的房價，但不代表他們就沒有權利，享受同樣的公共建設；「政府推動捷運建設，不能只計算賺錢與否，也必須考量改善市民的生活，帶動城市的發展。」