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談王世堅質詢 柯媽：坐下來好好講 不用罵來罵去
2017-02-24 18:04
台北市長柯文哲媽媽何瑞英上廣播節目受訪，談自己不擔心柯文哲連任問題，隨柯自己選擇，也認為議員的工作就是監督，但不需激烈質詢。（圖擷取自鄭弘儀臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲的媽媽何瑞英，今（24）日上鄭弘儀主持的《寶島全世界》節目，談過年時致電關心里長與長照政策，更談到台北市議員王世堅常在議會及電視上，大砲攻擊柯文哲，為人母親的柯媽媽，便心疼認為其實可以不用這樣在電視上大罵。
柯媽媽接受鄭弘儀訪問，談及過年致電關心台北市各里里長，鄭弘儀追問有無關心議員們，柯媽媽便回應：「議員比較常見到，不用致電。」再談到議員的質詢，鄭弘儀追問有看到王世堅在質詢柯文哲的情形嗎？柯媽媽則回應，有在電視上看到，但她認為其實可以不用這樣大呼小叫，雖然議員的工作就是監督，但可以坐下來好好講，不用這樣罵來罵去。
另外也談及政論節目老是罵柯文哲，心疼得說「不管主題是什麼都會穿插1則，習慣就好」，而柯文哲連任問題，柯媽媽表示，不擔心柯連任問題，隨柯自己選擇，自己則是比較擔心柯太累。另外呼聲很高的台南市長賴清德，柯媽媽也表示歡迎他北上選台北市市長。
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