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是否曾屬國防部？ 救國團說法不一

行政院黨產會今召開「救國團是否為國民黨附隨組織」聽證程序。（資料照，記者楊淳卉攝）

2017-02-24  17:31

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院黨產會今召開「救國團是否為國民黨附隨組織」聽證程序。救國團主張，其1952年成立時為國防部隸屬關係的政府機構，撇清與國民黨關係。不過，黨產會委員連立堅指出，救國團在志清大樓案訴訟中，都與台北地方法院、高等法院稱「救國團與國防部無隸屬關係，並非行政機關、機構或其內部單位，而係非法人團體」，明顯與今日主張不同。

救國團研發會副執行長鄭斐文對此表示，要等到收到判決書才來了解，而救國團在志清大樓訴訟案中的發言「是律師的訴訟策略」。

鄭斐文並說，救國團現在主張，救國團1941年至1969年是「政府機構」，1969年至1989年期間為非法人團體的「社會運動機構」，受行政院監督。

黨產會委員並追問，既然救國團認為其過去是屬政府機構，為何當時經費卻是由國民黨「代領轉發」？對此，救國團委任律師劉昌坪則說「我們也不能理解為何有這樣的情況」。

至於救國團隸屬國防部時期的相關資料，國防部代表辜副處長表示，資料久遠，且國防部經過搬遷，當時也無檔案法，有關救國團的資料非常少，只能持續搜索。

針對黨產會調查指，救國團脫離政府後，省議會仍於台灣省60年度地方總預算案內，編列預算給救國團增設「澄清湖青年活動中心」房舍設施。教育部代表李專委則回應，因年代久遠，只有當時的預決算書保存完整，至於背後呈現原因，檔案沒搜尋到。

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