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香港反港獨組織成員來台 找機會見白狼

2017-02-24  17:40

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕香港反港獨組織「愛港行動」召集人陳淨心中午率17名成員搭機來台，航警局接獲情資，出動維安警力維護陳等一行安全，至於陳淨心一行來台目的，陳僅回應單純旅遊交流，對於是否會與中華統一促進黨主席張安樂見面，陳淨心則表示「看看有沒有機會相見，因為大家立場都是一樣的」。

「愛港行動」召集人陳淨心曾接連舉報多名「台獨」、「港獨」藝人，陳淨心一行中午搭機抵台，由於之前香港社運人士黃之鋒入境時發生滋擾事件，航警局接獲情資後不敢大意，派出便衣和特勤警力維護陳等一行安全，愛港行動聯一行人走出登機門後，航警就上前了解人數並一路陪同入境。

至於此行來台目的，陳淨心簡單回應只是單純旅遊交流；問及是否會與統促黨主席張安樂等人士見面，陳淨心表示未定，沒有和張安樂直接聯繫，「看看有沒有機會相見，因為大家立場都是一樣的」。

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  • 香港反港獨組織「愛港行動」召集人陳淨心（前）中午率17名成員搭機來台，對於是否將與統促黨主席張安樂見面，陳表示「看看有沒有機會相見，因為大家立場都是一樣的」。（記者朱沛雄攝）

    香港反港獨組織「愛港行動」召集人陳淨心（前）中午率17名成員搭機來台，對於是否將與統促黨主席張安樂見面，陳表示「看看有沒有機會相見，因為大家立場都是一樣的」。（記者朱沛雄攝）

  • 香港反港獨組織「愛港行動」召集人陳淨心（前）中午率17名成員搭機來台旅遊及交流。（記者朱沛雄攝）

    香港反港獨組織「愛港行動」召集人陳淨心（前）中午率17名成員搭機來台旅遊及交流。（記者朱沛雄攝）

  • 香港反港獨組織「愛港行動」召集人陳淨心（前）中午率17名成員搭機來台旅遊及交流。（記者朱沛雄攝）

    香港反港獨組織「愛港行動」召集人陳淨心（前）中午率17名成員搭機來台旅遊及交流。（記者朱沛雄攝）

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