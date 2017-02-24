無雙樂團辣秀樂藝推觀光 張花冠：穿那麼少不冷嗎？

2017-02-24 17:11

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣府今天舉辦「梅山汗路文化觀光季」，請來無雙樂團擔任開幕表演團體，無雙樂團成員個個身材姣好，並穿著紅色鏤空禮服和小可愛，秀出精湛樂藝及舞藝；以百變裝扮聞名的嘉義縣長張花冠今天裝扮保守，上台致詞第一句話就是「穿那麼少不冷嗎？」

嘉縣府今天在嘉義縣文化觀光局舉辦記者會，無雙樂團為觀光季演出團體，今天率先上場高唱「十八姑娘一朵花」，團員們以吸睛的勁辣裝扮，展現高超技巧，獲得不少掌聲。

張花冠表示，梅山是山區西北廊道遊憩系統必經之處，縣府規劃觀光亮點活動，3月有迎春節目和浪漫瑞里紫藤花季，4至6月是螢火蟲季，7至9月為找茶趣；縣府並結合高科技，推出AR擴增實境秀科技旅遊新體驗。

「梅山汗路文化觀光季」開幕活動在3月4、5、11、12日舉辦，有AR擴增實境秀、歌唱表演、梅好市集及藝術燈雕，11日下午3點在梅山鄉中山路與環北街路口有踩街活動，身聲劇場、台灣豫劇團、飛揚民族舞蹈團、藝林舞團、無限人形劇場等團體及街頭藝人踩街，4、11日晚上6點30分在梅山公園有十鼓擊樂團、無雙樂團等表演晚會。