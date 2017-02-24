清泉崗官兵毒品陽性反應 最高層級為少校
行政院長林全（左）、國防部副部長鄭德美（右）今（24日）針對清泉崗毒品案，答覆立委質詢。鄭德美在國民黨立委曾銘宗追問下表示，毒品檢驗陽性反應的官兵中，最高層級到少校。（記者羅沛德攝）
〔記者呂伊萱／台北報導〕空軍清泉崗基地現大批毒品案，台中地檢署昨公布已累計發現51包安非他命毒品，陰謀論四起，更傳聞軍方已掌握特定人士。國防部副部長鄭德美今在國民黨立委曾銘宗追問下表示，陽性反應的官兵中，最高層級到少校。行政院長林全則強調，案件尚在偵查中，驗出陽性不一定代表吸毒，可能受感冒藥或止痛藥影響，建議外界不要過度猜測，指名道姓不太好。
立法院今下午繼續進行施政總質詢，曾銘宗在質詢中關切清泉崗毒品案。曾銘宗首先質疑執行營區官兵初驗的三總是否具有公正性，質疑國防部對三總下指導棋？鄭德美正色並激昂地回答，三總驗證合乎所有標準 ，且此案由台中地檢署主導，「跟委員保證絕對沒有任何指導棋！」曾銘宗追問此案是不是軍中染毒的冰山一角？鄭德美也嚴肅回答說，目前為止是清泉崗基地個案。
曾銘宗繼續提問，檢出陽性反應的軍人中，最高層級是什麼？鄭德美一開始不願意回答，僅說目前為止所有都篩檢完畢，且現在是顯示微量陽性，有止痛劑與感冒藥等的影響因素，證據都已交給地檢署。曾銘宗繼續追問下，鄭德美才透露陽性反應軍人層級到少校。林全則強調，案件尚在偵查中，驗出陽性不一定代表吸毒，建議外界不要過度猜測，指名道姓不太好。
另，曾銘宗提到外界建議軍人吸毒或販毒加重其刑？鄭德美個人認為，只要是能增進國家戰力的要求他都贊成；林全則是說，毒品問題基本政策是將販毒者和吸毒者分開看待，販毒者以法律加重處分，吸毒者則希望幫助戒毒。至於是否因軍人身份加重其刑，林全認為，軍人是安定社會民心的重要支柱，罰則不一定是最好的方式，希望通盤考量。
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標題：清泉崗官兵毒品陽性反應 最高層級為少校
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