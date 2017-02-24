台灣燈會全靠台電「來電」 李進勇向台電雲林區處致謝

2017-02-24 17:04

〔記者詹士弘／雲林報導〕「沒有來電，台灣燈會展燈造型再怎麼漂亮，也都沒看頭！」雲林縣長李進勇今天前往台電雲林區處，感謝台電全力協助燈會供電相關工程，大幅增加雲林縣的能見度。

李進勇今天下午率領行政團隊首長於前往台電雲林區處，拜訪處長沈釗立及台電服務團隊，表達對台電雲林區處團隊在燈會期間主動與縣府密切配合，提供技術協助，讓燈會可以璀璨耀眼致上12萬分感謝，另致贈紀念品。

李進勇特別強調，北港燈區及虎尾燈區「鳳凰來儀」主燈和所有展燈，如果沒有電，展燈造型再怎麼漂亮也是沒看頭，雲林燈會能夠強力吸睛，要歸功於扮演最重要供電任務的台電。

沈釗立表示，對雲林縣民眾的用電需求，台電一定全力以赴，提供優質且穩定供電的服務，也希望民眾多多支持台電的需量競價、認購綠電、住商簡易型時間電價等服務措施，有需要的民眾可逕洽台電各服務據點或撥打服務專線1911。