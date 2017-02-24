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南市議會秘書長 將由南市農業局副局長出任

2017-02-24  17:00

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會秘書長陳榮枝將於本月底退休，新任秘書長傳出將由南市府農業局副局長郭伊彬出任，議長賴美惠今天證實。她表示，目前市議會已發文向市府商調。

台南市議會秘書長陳榮枝本月申請退休，今天傳出議長賴美惠屬意由市府農業局副局長郭伊彬出任，並已經發文向市府商調，待市府同意後，下月即可就任新職。

郭伊彬今天受訪十分低調，不願證實。不過，議長賴美惠今天下午已向本報證實這項人事安排。

郭伊彬曾任職於省農林廳，自92年即擔任原南縣農業局局長、處長，縣市合併後擔任南市府農業局代理局長，現職則是農業局副局長。他於98年擔任原南縣農業局長時，曾獲行政院農委會全國十大優秀農業人員，也是行政機關僅有的1個名額。

市議會秘書長為13至14職等，郭伊彬現職為11職等，到任後升為12職等，依規定即可以12職等「權理」13至14職等的秘書長一職。

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  • 郭伊彬（右）將出任南市議會秘書長，左為議長賴美惠。（擷取自賴美惠臉書）

    郭伊彬（右）將出任南市議會秘書長，左為議長賴美惠。（擷取自賴美惠臉書）

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