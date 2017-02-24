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徐永明批「政治智商零」 洪秀柱暴怒回嗆！
2017-02-24 16:54
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席洪秀柱因日前的「三民主義說」遭時代力量黨團總召徐永明嗆聲「政治智商為零」、「連87分都沒有」，她今天暴怒回應：「三民主義是憲法，講憲法卻被罵零智商？」
根據《蘋果日報》報導，洪秀柱強調：「憲法中說基於三民主義，要建立民有民治民享的民主共和國，人民應該尊崇中華民國憲法，憲法怎麼規定、就怎麼走，三民主義就是立國精神、中心思想。」針對徐永明的批評，洪秀柱爆氣的回嗆：「不講憲法的就是天才、是對的嗎？社會變成這樣真的很荒謬。」
提到憲法，洪秀柱表示，中華民國憲法說主權及於大陸，因此未來目標還是兩岸統一，這是憲法規定。並且直指：「獨立是不可能的！」、「不可能就是不可能」。
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