中國搶辦228 總統府暗酸：看不到自己

2017-02-24 16:30

〔記者蘇芳禾／台北報導〕中國國台辦搶辦228事件「系列紀念活動」，聲稱這是「台灣同胞反抗專制統治、爭取基本權利的一個正義行動，是中國人民解放鬥爭的一個部分」。對此，總統府發言人黃重諺今天回應，「歷史是一面鏡子，對著自己是反省，可以知興替。向著別人，甚至扭曲了意義，不但看不到自己，錯過了反省，更是蹉跎了大好的向著進步走的機會。」

中國國台辦發言人安峰山日前指出，今年將舉辦228事件「系列紀念活動」，228事件「被一些台獨分裂勢力別有用心地加以利用。他們歪曲歷史事實，挑撥省籍矛盾，撕裂台灣族群，製造社會對立，為開展台獨和分裂活動進行彰目」，「背後的用心是十分卑劣的」。

228事件起因於1947年2月27日，台北市天馬茶房前的一場私煙查緝衝突，直到1995年，時任總統李登輝才公開向受難者道歉。2006年，民進黨政府提出《二二八事件責任歸屬研究報告》，這份報告將元凶指向蔣介石，認為蔣指派廿一師師長劉雨卿率兵赴台鎮壓，展開屠殺和清鄉的鎮壓工作，應負最大責任，而當時台灣司令長官陳儀、南部防衛司令彭孟緝等軍政人員應負「次要責任」；其他如情治人員、半山、社會團體與媒體工作者、線民、告密者、構陷者等都有責任。

對於中國國台辦，黃重諺回應，做為民主國家，台灣人民紀念228，最重要的精神就是記取教訓，牢記人民才是國家的主人，牢記自由民主才是立國的基石，有這樣的體認和實踐，政府就不會對人民暴力相向，不同的主張和意見，都會因為被充分包容廣泛討論而終究凝聚成進步的力量，不會成為入人於罪的藉口。

黃重諺說，任何一個社會，願意站在這個基礎上討論、深省，並且因此惕勵改革，這樣的紀念與省思才有價值。

黃重諺表示，歷史是一面鏡子，對著自己是反省，可以知興替。向著別人，甚至扭曲了意義，不但看不到自己，錯過了反省，更是蹉跎了大好的向著進步走的機會。