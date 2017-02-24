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李登輝寓所涉侵占土地 高院判決須拆除6.7坪建物
2017-02-24 16:43
〔即時新聞／綜合報導〕前總統李登輝的台北市外雙溪翠山莊別墅住處，產權歸屬孫女李坤儀，周遭地主陳許春美於2014年提告翠山莊多名屋主占用土地，士林地院於2015判決李坤儀須拆除6.7坪建物，李坤儀不服上訴後，高等法院今日依舊維持原判。
據《蘋果日報》報導，李坤儀是在2007年貸款將近4900萬元，買下翠山莊1棟別墅供李登輝居住。而陳許春美是在25年前開始購置翠山莊周遭土地，原本要在當地建設養老院，卻發現翠山莊有15名住戶以建物侵占土地，因此提出告訴。
15名屋主當中，有部分人士包括李坤儀在內，佔用的是既成道路，陳許春美要求將建物拆除；至於佔用非既成道路的其餘屋主，陳許春美則要求拆除建物後歸還土地
此案一審時李坤儀委任律師指出，當初購屋時這些建物早就存在，並且是屬於「有權佔有」。此外，這棟別墅僅是在既成道路用佔6.7坪，就算拆除建物陳許春美也不能使用，更何況拆除過程可能損害地質。但經過勘驗後，士林地院認為陳許春美主張有理，讓15名屋主多數被判拆除建物返還土地。
李坤儀在一審後決定上訴，高等法院今日維持一審判決。李坤儀必須拆除6.7坪上的車庫與辦公室等建物，不過由於這是既成道路，所以地主陳許春美也不能將土地挪做他用。
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