| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
圓夢魔法師 讓愛心飛揚
 首頁 > 政治

清泉崗毒品案掌握特定人士？ 國防部：調查中

2017-02-24  15:58

〔記者呂伊萱／台北報導〕空軍清泉崗基地大批毒品案，台中地檢署昨公布已發現51包安非他命毒品，陰謀論四起，更傳聞軍方已掌握特定人士。國防部副部長鄭德美下午在立法院答詢時說，這件事非常嚴重，國防部沉痛面對，除第一時間主動交給台中地檢署偵辦外，更會配合地檢署將全案查個水落石出。民進黨立委陳亭妃詢問，是否已鎖定特定人士？鄭德美沒有正面回應，僅回應調查中。

立法院下午進行施政總質詢，陳亭妃提出清泉崗基地毒品事件，疑點越來越多，也出現陰謀論。從一開始的21包安毒和吸食器，目前已經增加到51包，詢問政府處理態度？行政院長林全表示，在昨天院會中已要求國防部查明事實，國防部長也承諾處理軍中毒品問題，惟全案的最後調查結果還未出爐。

國防部長馮世寬今未出席質詢，由副部長鄭德美代理。針對毒品案，鄭德美則說，這件事對國軍是非常嚴重的，國防部也非常沉痛地面對，不僅在第一時間就主動交給台中地檢署偵辦、憲兵隊主動介入，以三天時間全面清查完畢，正在深入調查當中。

陳亭妃追問表示，毒品數量非同小可，甚至可能不只是吸毒、而到達販毒程度，是否就只有51包？又國防部是否已經鎖定特定人士？鄭德美沒有正面答覆，僅說目前正在調查當中，目前為止是51包，全案交給地檢署，所有人也尿篩完畢，而尿篩中的陽性反應有些是感冒藥的影響，強調交給地檢署做最後裁定。鄭德美也激昂表示，一定會配合地檢署查個水落石出。

陳亭妃表示，此次毒品被丟包的地方，是在沒有監視器但卻很多人經過的地方，「清泉崗竟然有這樣的地方？」陳亭妃促政府總檢討整個國防部的安檢制度。林全也承諾，此案絕對會給社會一個交代，未來在營區管理、國軍防毒等部分，也都會徹底檢討。

廣告
  • 圖為22日台中憲兵隊與台中地檢署檢察官到清泉崗基地，基地衛兵上前詢問狀況。（資料照，記者李忠憲攝）

    圖為22日台中憲兵隊與台中地檢署檢察官到清泉崗基地，基地衛兵上前詢問狀況。（資料照，記者李忠憲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國防部 清泉崗 清泉崗毒品案
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧肉燥燒鳳翼
焗烤✧培根蘆筍卷
電鍋菜✧絲瓜蝦蛋盅
調味料有下鍋順序？
轉寄

標題：清泉崗毒品案掌握特定人士？ 國防部：調查中


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月24日‧星期五‧丁酉年正月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.