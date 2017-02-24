清泉崗毒品案掌握特定人士？ 國防部：調查中

2017-02-24 15:58

〔記者呂伊萱／台北報導〕空軍清泉崗基地大批毒品案，台中地檢署昨公布已發現51包安非他命毒品，陰謀論四起，更傳聞軍方已掌握特定人士。國防部副部長鄭德美下午在立法院答詢時說，這件事非常嚴重，國防部沉痛面對，除第一時間主動交給台中地檢署偵辦外，更會配合地檢署將全案查個水落石出。民進黨立委陳亭妃詢問，是否已鎖定特定人士？鄭德美沒有正面回應，僅回應調查中。

立法院下午進行施政總質詢，陳亭妃提出清泉崗基地毒品事件，疑點越來越多，也出現陰謀論。從一開始的21包安毒和吸食器，目前已經增加到51包，詢問政府處理態度？行政院長林全表示，在昨天院會中已要求國防部查明事實，國防部長也承諾處理軍中毒品問題，惟全案的最後調查結果還未出爐。

國防部長馮世寬今未出席質詢，由副部長鄭德美代理。針對毒品案，鄭德美則說，這件事對國軍是非常嚴重的，國防部也非常沉痛地面對，不僅在第一時間就主動交給台中地檢署偵辦、憲兵隊主動介入，以三天時間全面清查完畢，正在深入調查當中。

陳亭妃追問表示，毒品數量非同小可，甚至可能不只是吸毒、而到達販毒程度，是否就只有51包？又國防部是否已經鎖定特定人士？鄭德美沒有正面答覆，僅說目前正在調查當中，目前為止是51包，全案交給地檢署，所有人也尿篩完畢，而尿篩中的陽性反應有些是感冒藥的影響，強調交給地檢署做最後裁定。鄭德美也激昂表示，一定會配合地檢署查個水落石出。

陳亭妃表示，此次毒品被丟包的地方，是在沒有監視器但卻很多人經過的地方，「清泉崗竟然有這樣的地方？」陳亭妃促政府總檢討整個國防部的安檢制度。林全也承諾，此案絕對會給社會一個交代，未來在營區管理、國軍防毒等部分，也都會徹底檢討。