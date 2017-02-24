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中市五大亮點建設帶動發展 林佳龍全力爭取中央支持

2017-02-24  16:13

〔記者黃鐘山／台中報導〕中央將提擴大內需特別預算，市長林佳龍日前北上向行政院政務委員張景森，報告「大台中山手線」、「大台中環線公路網整合、「中台灣會展中心」、「大台中綠水園道」及「中台灣國際創客聚落計畫」等五大亮點建設計畫，爭取中央支持納入前瞻性基礎建設計畫，盼為台中打下更快速發展的基礎；目前相關規劃均已送交行政院，預計3月有初步結果。

林佳龍表示，台中需要有全面且便捷的交通路網，促進區域均衡發展。市府規劃「大台中山手線」以及「大台中環線公路網整合」，透過軌道與公路網串連建構中台灣一小時生活圈，帶動中彰投苗等縣市經濟、產業、觀光等發展。

此外，台中是製造業、精密機械、航太零組件重鎮，並積極響應中央推動「5+2」創新產業政策，市府將在水湳經貿園區建造「中台灣會展中心」，目前東側展館由市府自行負擔，預計向中央爭取興建西側展館經費42.52億元，打造會展中心，作為產業資訊與國際交流的重要推廣平台；未來，配合水湳經貿園區智慧、低碳、創新等特色，吸引國內外廠商進駐，讓台中成為世界級的智慧機械之都。

在水環境方面，林佳龍提到，台中河川流域豐富，將爭取87億元規劃包括麻園頭溪、梅川、綠川等7條河川的「大台中綠水園道」，納入人行道與自行車道，透過都市水岸的改造翻轉，創造與水共存的親水空間；市府也規劃適合青年流行文化、創業團隊、文創業者的「中台灣國際創客聚落」，並結合大車站計畫，要讓聚落成為中部青年的創業基地，吸引國內外資金、人才湧入。

研考會指出，市府提出的五大亮點政策，不僅著眼台中市的未來，更有助中台灣及全國的整體發展，盼獲中央全力支持，目前相關規劃已全數送交行政院，預計3月獲得初步結果。

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  • 市府規劃的「大台中綠水園道」，包括麻園頭溪、梅川、綠川等7條河川。（記者黃鐘山攝）

    市府規劃的「大台中綠水園道」，包括麻園頭溪、梅川、綠川等7條河川。（記者黃鐘山攝）

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