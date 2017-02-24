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評主席任內表現 洪秀柱：社會自有公斷
2017-02-24 15:44
［記者林敬倫／宜蘭報導］國民黨主席洪秀柱今天下午前往頭城鎮，拜訪支持者前頭城國中老師劉小寧的遺孀羅秀美，針對國民黨主席參選人郝龍斌不評論洪秀柱主席任內表現，認為大家自有公斷的發言，洪秀柱受訪時表示，當然是大家自有公斷，不是她說好就是好，得到民眾認同，說她好這才重要。
洪秀柱今日上午在宜蘭市參加完榮光協會及退伍軍人協會的會員大會後，下午驅車前往頭城鎮，拜訪羅秀美，頭城籍議員蔡文益全程陪同，洪秀柱說，劉小寧一直非常支她，出生背景跟她很像，所以那時候選總統也，好選主席也好，劉都卯足力在地方打電話拉票，也期盼可以見到我，只是很可惜還沒有機會看到，劉老師就在去年因肝癌過世，所以今天來看看劉老師的太太。
對於自己主席任內的表現，洪秀柱則說，劉老師這樣默默支持的力量，帶給她很大的精神力量，有這麼多人對她滿懷期許，怎麼能夠讓大家失望。
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