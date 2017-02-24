年輕族群怎麼過228？ 人權辦桌、共生音樂節相揪共度

2017-02-24 16:35

〔記者蘇芳禾／台北報導〕228連續假期將在濕冷天氣中展開，今年是228事件滿70周年，隨著本土意識抬頭，年輕族群也開始用自己的方式詮釋、紀念228，一群年輕網友就舉辦「人權辦桌」，邀請政治受難者和家屬、街友以及人權工作者吃飯，聊聊彼此的故事；另外，由關心台灣歷史的學生自發舉辦的「共生音樂節」則已經邁入第5年，今年將回到當年市民占領廣播電台宣傳事件經過的原址，邀請民眾拿出手機直播。

「人權辦桌」緣起於2015年，政治受難者陳欽生與一群年輕朋友，在陳文成博士紀念基金會的一場聚會，聊到他被關12年，出獄後找不到工作而流落街頭，還好當時有一個好心的餐廳廚師每天給他兩個便當，才讓他可以發展人生新頁。現在他有能力了，也希望透過這個方式回饋社會，並且找到當初幫忙他的恩人廚師，今年已經邁入第2年。

人權辦桌工作小組成員張斐昕表示，除了辦桌之外，「人權辦桌工作小組」也舉辦了許多講座和工作坊，讓大家了解轉型正義、貧富不均、政治受難者等議題。工作人員大多是30歲以下的年輕人，今年參與者的年齡層持續往下降，有很多高中生都跑來參與。

此外，人權辦桌工作小組跟台灣夢想城鄉營造協會合作，請協會培訓的弱勢者教大家做木工，透過實際相處，希望能去除社會對於無家者的標籤與歧視。工作小組也同時與芒草心協會、人生百味等關注無家者的組織合作。

張斐昕說，過去228與白色恐怖的紀念方式都比較沈重、哀悼，但對年輕一輩的人來說，如果想要這段歷史讓更多人知道，就要用各種不同的形式，吸引大家來了解。而無家者與政治受難者看起來好像沒什麼關連，但他們過去都被社會排斥，有共同的經驗，希望人權辦桌活動可以把關心不同議題的人，聚集在一起。

今年邁入第5屆的共生音樂節，活動總召蔡喻安指出，今年特別在活動前安排遊行，遊行起點選在行政院，也就是228事件發生時的「行政長官公署」。在1947年，市民前往行政長官公署抗議私菸查緝血案，遭到衛兵開槍鎮壓。

遊行終點則選在228紀念公園內的放送亭，當年台北市民占領廣播電台，播放228事件的發展與訊息。蔡喻安也邀請當天參加遊行的民眾，拿起手機直播，就像是當年占領廣播電台的民眾一樣，把訊息傳播出去，讓更多人了解這段歷史，最後活動會再拉回到總統府前的凱達格蘭大道現場。

此外，蔡喻安也透露，這次共生音樂節也特別請來最近討論度非常高的「日星鑄字行」，在228當天讓民眾體驗用活字印刷圓盤機，印製自己喜歡的兩款明信片。

經歷2014、2016的兩次選舉以及各種社會運動，今年各團體都普遍反映募款困難，張斐昕和蔡喻安也坦言，今年的活動確實募款進度較慢，不過還是希望大家在連假期間可以來走走看看，了解這塊土地上曾經發生的故事。

相關資訊可上人權辦桌、共生音樂節兩活動官網查詢。