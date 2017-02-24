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綠營幹事長選舉 葉宜津勝劉櫂豪
2017-02-24 15:17
［記者彭琬馨／台北報導］民進黨上午舉行本會期黨團幹部選舉，有意參選下屆縣市長的葉宜津與劉櫂豪皆表態參選，最終葉宜津以34比33一票之差，拿下本會期的幹事長職務，黨團總召繼續由柯建銘擔任、書記長則為李俊俋。
由於黨團三長能在每週例行的行政立法會報中與總統蔡英文會面，成為許多立委積極爭取的選項。原本該在開議前就定案的黨團幹部人選，因親蘇新派系的葉宜津與英系劉櫂豪僵持不下，協調不成的結果，造成上屆的幹事長吳秉叡、書記長劉世芳留任至二月底，黨團決議於本週五進行投票。總召柯建銘上午受訪時表示，三長選舉常常有，用投票方式不會有後遺症，大家就照民主程序來。
投票於上午十一時左右結束，由葉宜津以一票之差驚險過關、成為本會期幹事長。葉受訪時表示，這是責任的承擔，下會期的年金改革還需要黨團大家一起努力，感謝大家支持。
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