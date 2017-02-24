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提案拆校園蔣介石銅像 綠委：促進轉型正義
2017-02-24 15:44
〔即時新聞／綜合報導〕今天下午立法院院會進行臨時提案，民進黨立法委員鄭寶清指出，台灣自從直接民選總統以來，已走向民主國家行列，但轉型正義的落實卻依然不足，沒隨著民主化的發展等比例向上成長，蔣介石銅像依然設置在台灣許多的大專院校以及各高級中等以下學校的校園內。因此，鄭寶清提案要求行政院、教育部依法要求各級學校拆除蔣介石銅像，以撫慰受難者家屬的傷痛，促進轉型正義，歷史教育才能真正的落實。
據《蘋果日報》報導，鄭寶清批評，指蔣介石是典型的獨裁者，和希特勒、莫索里尼、毛澤東相提並論，是人權侵害者，美國政治學者甚至將蔣介石列為20世紀殺人魔第4名，還包含在台灣製造228事件以及白色恐怖，使上百萬人慘遭傷害。
鄭寶清也質疑，蔣介石銅像的設置根本沒有歷史法源依據，台灣每年把2月28日訂為和平紀念日，落實歷史教育、撫平歷史傷痛，並促進族群融合是相當重要的目的，政府應要求各級學校把蔣介石銅像給拆除，否則就是違法失職。
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