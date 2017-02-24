學者：國民黨透過運作 將政府資源挹注救國團

2017-02-24 14:53

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院黨產會今召開「救國團是否為國民黨附隨組織」聽證程序。黨產會與救國團各自邀請學者專家出席表達意見。政大歷史系教授薛化元指出，救國團成立後很長一段時間由前總統蔣經國主導，過去以政黨因素取得的國家資源，這些資源更成為救國團後續發展的基礎，這些財產如何返還國家，是重要的歷史命題。

薛化元表示，要討論救國團是否為附隨組織，討論的時間點不能只從最近來看，爭議的焦點，應是救國團成立之初，與國民黨的關係為何。

薛化元表示，救國團成立的時代是黨國不分，甚至是以領導為核心，建立以黨指揮政的基礎，蔣經國即在此脈絡下成為救國團指導；此外，蔣經國之後的職務異動，也造就救國團的組織異動，救國團初始隸屬國防部總政治部，至爾後解除隸屬關係，都與蔣經國有關。

薛也提到，救國團的財務來自政府而非政黨，但重點在於，國民黨當時是透過黨政運作，從政府取得資源挹注到國民黨所要推動的組織。也因如此，才有時任省主席吳國楨拒絕編列預算給救國團，而與蔣經國產生嚴重衝突的事件，包括吳國楨的自傳，及吳與宋美齡的書信中，都有相關的記錄。

薛化元也質疑，蔣經國主導救國團「是因為國家的位置？還是黨的位置？」若只因蔣是總政治部主任，怎麼可能召集各部會做資源分配與籌組？若因蔣作為國民黨重要領導人，才可能做出實質性影響。

輔大歷史學系教授陳君愷也指出，他同意救國團現在不受國民黨控制，但「現在救國團的財產，也得力於救國團受實質控制時期中，所得到的財產」，要釐清救國團早期與國民黨關係，很難只用表面上隸屬政府的名稱來判斷。