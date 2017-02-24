回憶319槍擊案 詹啟賢：阿扁確實有傷口

2017-02-24 14:46

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨主席參選人詹啟賢，在319槍擊案中曾為陳水扁治療，最近他遭到國民黨副主席陳鎮湘質疑沒有交代清楚「兩顆子彈」的疑點，詹啟賢今日站出來捍衛自己的名譽，並強調阿扁當時「傷口確實存在，血跡也確實存在」。

據《聯合報》報導，詹啟賢在2004年3月19日槍擊案發生時，是奇美醫學中心的院長，陳水扁被槍傷後就是送到奇美救治。詹啟賢當時並不在醫院，而是在理髮廳剪髮，接到消息時才連忙趕回去，並監督整個醫療過程。

詹啟賢回憶陳水扁傷口較淺，受傷的是表皮層和脂肪層，所以沒有太多出血量。他強調自己不是刑事鑑定人員，無法判斷阿扁傷口是如何形成的，但阿扁的確有傷口和血跡。

詹啟賢說，他和奇美醫學中心幫助陳水扁的唯一一件事，就是提供適當的醫療，如果他真的有做了其他什麼事，那他在阿扁上任後應該會加官晉爵，但實情並非如此。詹啟賢表示，過去他還曾經請理髮廳老闆娘出來，證明他當時真的在理髮，事實就擺在眼前，就看每個人願不願意相信而已。