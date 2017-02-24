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前移民署長謝立功 接任國民黨新住民工作委員會主委

2017-02-24  14:26

〔記者施曉光／台北報導〕民進黨前兩天才成立「新住民事務委員會」，國民黨今天舉行「新住民工作委員會」授證暨第一次委員會議，由前移民署長謝立功接任主任委員職務，他表示，將以過去在移民署的行政經驗，繼續幫助新住民。也曾經擔任移民署長的國民黨祕書長莫天虎表示，謝立功是這項職務的最佳人選，將可為新住民與子女創造更好的競爭力與更友善的生活環境，讓世界看到台灣對新住民的尊重多元、欣賞差異。

此外，國民黨新住民工作委員會也聘任新住民立委林麗蟬、南投縣立委許淑華為副主委，協助國民黨推動各項新住民政策，現場還有五十多位來自全國各縣市、中國大陸各省、越南、印尼、柬埔寨、緬甸、泰國、黎巴嫩、巴基斯坦的新住民菁英、新住民社團負責人，將擔任顧問、委員。

謝立功表示，最近看到民進黨成立新住民事務委員會，並宣示以實際行動表達願意成為新住民的朋友與實際夥伴，可見過去為新住民正名及相關政策成果，已經獲得肯定，希望大家繼續努力為新住民提供更多的實質服務，真正的做到多元族群和多元文化發展，而不是以情感訴求的政策包裝。

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  • 前移民署長謝立功。（資料照，記者林欣漢攝）

    前移民署長謝立功。（資料照，記者林欣漢攝）

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