柯P酸淡海輕軌 新北市：輕軌具通勤與觀光效益

2017-02-24 14:30

〔記者何玉華／新北報導〕台北市長柯文哲今早主持台北市交通會報時提到，因為人口結構變化，淡海輕軌恐怕會「虧到不省人事」；新北市政府發言人張其強表示，台北市人口不斷減少，淡水卻是連續幾年平均每年戶籍人數增加超過3500人，去年更達到3842人，淡海輕軌不只是作為通勤交通工具，也具有觀光的效能。

台北市長柯文哲今早主持北市交通會報時表示，規劃大眾運輸和地方建設，應考量人口結構變化，認為台灣在2030年後人口達到頂峰，除了台北市人口不會下滑，其他地方包括林口世大運選手村、淡海輕軌恐怕都沒人用，還說淡海輕軌恐怕會「虧到不省人事」。

張其強說，台北市人口不斷減少，淡水緊鄰台北，連續幾年平均每年增加戶籍人數3500人以上，去年更達到3842人，且淡水地價相對合理，新北市透過輕軌，淡江大橋各種交通建設，希望讓淡水地區成為更宜居的新選擇。

他強調，淡水地區的觀光人數也連年成長，未來透過淡海輕軌可以串連老街、漁人碼頭、金色水岸等，不僅是通勤的交通工具，也具有觀光的效能。

捷運局副局長李政安也表示，淡海輕軌在102年通過綜合評估後，每年人口都持續成長，當年評估的營收比是1.3，未來不至於會下降太多，市府會按照計畫來推動實施，在107年完工後，提供居民更便利的交通，吸引更多人到淡水居住。