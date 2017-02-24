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新北工廠火警 竄出驚人火煙 圓夢魔法師 讓愛心飛揚
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新北大安圳、塔寮坑溪放流水標準更嚴了 百餘業者受影響

2017-02-24  14:29

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府環保局22日發布「新北市大安圳幹線加嚴放流水標準」及「新北市塔寮坑溪及其支流加嚴放流水標準」，加嚴重金屬銅及真色色度管制限值，新設廠區或事業即日起適用，既有工廠給予1至3年緩衝期。

塔寮坑溪及其支流涵蓋行政區範圍包含新莊區、樹林區51個里，區內主要為電鍍業、金屬表面處理業、印刷電路板製造業，均屬重金屬高污染之行業別，環保局105年共稽查塔寮坑溪424次，告發違規件數68件，但水質仍無法達到預期目標，本次針對塔寮坑溪放流水重金屬銅，由現行管制標準3mg/L加嚴至1.5mg/L，受影響的事業單位共150家。

土城區大安圳涵蓋行政區範圍包含土城區11個里，沿線鄰近工業區，排放的廢水常導致水色偏紫、紅，檢測雖然符合標準，但水色變化仍使得大安圳幹線成為民眾陳情熱區；105年環保局稽查328次，告發違規件數19件，環保局將大安圳幹線重金屬銅由現行中央主管機關訂定的管制標準3mg/L加嚴至1.5mg/L，真色色度管制標準由550加嚴至200，預計受影響的事業單位共19家。

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  • 大安圳水色變化多，是民眾陳情熱區。（環保局提供）

    大安圳水色變化多，是民眾陳情熱區。（環保局提供）

  • 環保局多次稽查塔寮坑溪工廠，但水質改善不理想，環保局將放流水標準 管制更嚴格。（記者何玉華攝）

    環保局多次稽查塔寮坑溪工廠，但水質改善不理想，環保局將放流水標準 管制更嚴格。（記者何玉華攝）

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