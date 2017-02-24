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雲林縣府人事異動 前立委林樹山接任行政處長

2017-02-24  13:51

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣府團隊再添生力軍，前立委林樹山將加入縣府團隊，接任行政處長，現任行政處長徐忠徹轉任社會處長，推動長照2.0，人事令3月1日生效。

林樹山，台西人，現年59歲，高雄師範大學國文學系畢業，曾任國小教師、主任、扶輪社社長、雲林同濟會區主席、民進黨雲林縣黨部主任委員、國大代表與立法委員等職務。縣府表示，林樹山的學經歷豐富，溝通統御能力強，待人處世穩健圓融，經縣長力邀入縣府團隊，行政相關業務必有一番新氣象。

徐忠徹，北港人，現年53歲，雲林工業專電機科畢業，歷任雲林縣議員、北港鎮長、雲林縣政府民政處處長、行政處處長等職務，對地方事務、社會團體熟稔，行政經驗豐富。

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  • 前立委林樹山將加入縣府團隊，擔任行政處長一職。（民眾提供）

    前立委林樹山將加入縣府團隊，擔任行政處長一職。（民眾提供）

  • 行政處長徐忠徹將轉任社會處長。（記者詹士弘翻攝）

    行政處長徐忠徹將轉任社會處長。（記者詹士弘翻攝）

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