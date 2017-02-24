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洪秀柱：台獨是不可能的一件事情

2017-02-24  14:05

［記者簡惠茹／宜蘭報導］國民黨副主席洪秀柱今天到宜蘭參加退役宜蘭縣榮光協會、退伍軍人協會106年度會員大會暨新春聯誼會，會中談到統獨問題，洪秀柱說，台獨是不可能的一件事情。

洪秀柱說，中華民國憲法提到，因為主權及於大陸，所以我們未來目標還是兩岸統一，這是憲法的規定，不是她嘴巴講的，但不是今天統、明天統、後天統，也不是誰統誰，我們統不了別人，我們也不願意被人家統，你講獨，那是不可能的一件事情，台獨是不可能的一件事情，不是她講的，是陳水扁講的，台灣獨立不可能就是不可能。

洪秀柱表示，既然如此，那就按照憲法來，我們害怕被統，我們統不了別人，當然要想辦法找出一條路來，所以兩岸關係我們特別提出兩岸坐下來好好談，我們是不是用和平協議來終結敵對關係？讓我們扮演和平制度化的角色、讓兩岸真正怎麼達成兩岸一家親，怎麼在平等、對等、尊嚴狀況下談國家的未來，談下一代的希望。

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  • 洪秀柱說，台獨是不可能的一件事情。 （記者簡惠茹攝）

    洪秀柱說，台獨是不可能的一件事情。 （記者簡惠茹攝）

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