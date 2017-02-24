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詹啟賢被指未交代兩顆子彈疑點 洪秀柱：用人不疑

2017-02-24  13:07

［記者簡惠茹／宜蘭報導］國民黨副主席陳鎮湘日前與黃復興黨部幹部座談時，直指黨主席參選人詹啟賢未清楚交代「兩顆子彈」疑點，國民黨主席洪秀柱對此表示，請詹啟賢擔任副主席，就代表對詹信任，用人不疑、疑人不用，她賦予詹很多任務，這段日子以來，詹對黨務工作推展也有很大的幫助。

陳鎮湘也砲轟立院黨團不聽命黨中央，洪秀柱回應，每個人看法不同，黨團要多溝通而不是聽不聽話的問題，大家要彼此多了解、多協調。洪秀柱對陳鎮湘的發言也認為有點欠當，她說，陳鎮湘很直率，應該是情緒性、受到外界影響，她相信陳鎮湘不是故意的。

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  • 國民黨主席洪秀柱說，她當初請詹啟賢擔任副主席，就代表對詹信任，用人不疑、疑人不用。（記者簡惠茹攝）

    國民黨主席洪秀柱說，她當初請詹啟賢擔任副主席，就代表對詹信任，用人不疑、疑人不用。（記者簡惠茹攝）

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