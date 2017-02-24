「八百壯士」後人現身 批退將濫用英名

2017-02-24 13:13

〔記者吳俊鋒／台南報導〕部分退伍軍人團體反對政府年金改革，發起「八百壯士捍衛權益行動」，要在立法院前長期抗議；日前已嚴詞抨擊的民進黨立委王定宇，今天找到當年「八百壯士」謝晉元團長團副的兒子進行一段訪談，強調這才是「八百壯士」真正的聲音，譴責退將的行為濫用「八百壯士」英名，根本就是「利益壯士」。

王定宇將這段訪談影音放在自己的臉書上，長度約4分鐘，受訪的是當時副團長上官志標的兒子上官百成。王定宇強調，「八百壯士」的後裔，才是真正「八百壯士」的聲音。

上官百成表示，「八百壯士」是很了不起的，在戰場上寧願死不投降、不退讓的精神，粉碎日本「三月亡華」的妄想，這種英勇的精神，讓人永遠敬佩。

上官百成指出，自己也是軍公教的一份子，但他認為不能用「八百壯士」勇敢作戰的精神，當作反年金改革的口號，出發點是為了錢，壯士英名將被污衊。