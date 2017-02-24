潘維剛參選國民黨主席 洪秀柱：繼續爭取黨員支持

2017-02-24 12:33

［記者簡惠茹／宜蘭報導］國民黨前立委潘維剛今天上午正式宣布參選國民黨主席，國民黨主席洪秀柱今天到宜蘭縣榮光協會、退伍軍人協會106年度會員大會暨新春聯誼餐會，她對潘維剛參選表示，現在積極爭取黨員支持是最重要的事情。

媒體詢問是否擔心潘維剛參選會稀釋自己的選票？洪秀柱對此表示，大家要知道這是黨內選舉，每個人自己在不同領域裡面都有一定程度的關係，每個候選同志的關係很多都有重疊，也不一定說誰影響誰，怎麼樣爭取黨員支持才是最重要的。