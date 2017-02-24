228事件引爆族群衝突 學者揭露歷史緣由

中央研究院台灣史研究所今舉辦「紀念二二八事件七十週年」學術研討會，邀請國史館修纂處前處長侯坤宏發表論文。（記者簡榮豐攝）

2017-02-24 12:59

〔記者李欣芳／台北報導〕二二八事件將屆滿70週年，研究二二八歷史的國史館修纂處前處長侯坤宏今天表示，二二八事件當初參與者最大的訴求是台灣的地方自治，還談不上台獨，但情治人員卻扣上這些人台獨帽子，當時台灣警備總部參謀長柯遠芬當然要為二二八事件負責，因為柯認為事件是政治陰謀家所策動，被奸偽所利用，而趨於高度自治、獨立、託管等叛國行為，但當時未必是這樣。

侯坤宏表示，本省人仇視外省人並不是從二二八事件才開始，1945年10月當中國軍隊來台後，兩方面的人互相接觸過程，逐漸有衝突，二二八事件剛好是引爆點。

中研院台史所與二二八基金會今天舉辦「紀念二二八事件七十週年」學術研討會，與會的侯坤宏發表「二二八事件中的『台灣意識』」一文指出，戰後的台灣，由中華民國政府接收統治，這些人來自中國不同各省區的人，台灣人視之為「外省人」，來台的「外省人」常說某某是「台灣人」，「台灣人」與「外省人」成為一個對等的名詞，一開始或許不致有深大的仇恨，但兩者間的界限卻因此劃定了。

侯坤宏認為，二二八事件之前，就有「本省人」與「外省人」之分，事件發生後，「本省人」、「外省人」的壁壘更加分明。

侯坤宏指出，「高度自治」是二二八事件參與者的最大訴求，當時二二八事件處理委員會、台灣自治青年同盟、台灣自治爭取聯盟等多個團體，其訴求重點是在「台灣自治」，如何改革台灣政治，如何實施省長及縣市長民選，以確立民主政治，所謂「託管」或「獨立」，並不是當時台灣人的主流主張。

侯坤宏表示，對於二二八涉案者的處理態度，曾說過「寧可枉殺99個，祇要殺死一個真的就可以」的台灣警備總部參謀長柯遠芬，在「事變十日記」上說：「政治陰謀家則在上層領導、鼓動群眾，要脅政府，他們最初是想做官，後來反為奸偽所利用操縱，而趨於高度自治、獨立、託管叛國行為」。這當然是站在統治者的角度說話，今日看來，頗有可議之處。

中研院近史所副研究員許文堂指出，二二八事件參與者當時對自治其實有有錯誤的期待，因為當時台灣的地位不明，仍屬於軍事託管狀態，中華民國憲法也不適用於台灣，而且當時的國民政府也沒有民主、自治的觀念。