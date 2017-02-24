朱立倫重要政策 柯文哲預言：淡海輕軌將虧到「不省人事」

2017-02-24 12:49

〔記者張凱翔／台北報導〕台北市長柯文哲今早主持北市交通會報時表示，規劃大眾運輸和地方建設，應考量人口結構變化，台灣在2030年後人口達到頂峰，除了台北市人口不會下滑、還有機會發展公共運輸外，其他地方包括林口世大運選手村要蓋公宅、淡海輕軌之後恐都沒人用，更酸淡海輕軌恐怕會「虧到不省人事」。

柯文哲今主持北市交通會報，認為綠色運輸是未來北市交通的重心，因為北市道路面積有限，要解決塞車問題只能靠公共運輸；柯也稱讚台北公車路線網設計已經很好，只是搭乘量還沒發揮到極限。

他並重申推「吃到飽」月票的決心，指示交通局研擬，還開玩笑地說，如果把轉乘優惠拿掉說不定有助推廣；未來北市交通會以捷運搭配幹線公車為主，緊接著是接駁公車與Ubike。

柯接著抱怨，很多地方對捷運都有迷思，去到哪都要蓋捷運、蓋輕軌，像很多人希望在社子島蓋捷運、輕軌，但他主張「先開公車再講，等運量夠要改再改」。

話鋒一轉，柯批評過去政治人物規劃交通和地方建設時，都沒考慮過人口變化，但台灣在2030年人口會停止成長，除了北市以外的地方人口會開始下降。柯舉例，林口世大運選手村以後要轉型成3400戶公宅，但未來要去哪裡找那麼多人來住？以每戶3人來算，這1萬人要去哪裡找？另外，機場捷運沿線都在蓋房子，淡水輕軌也是周圍一堆空屋還要蓋，「蓋那麼多幹嘛，真的是神經病」，未來若人口更少，不僅房子沒人住，「淡海線要給誰用，我看會虧到不省人事」。

柯最後說，未來的台灣，恐怕一個人都會有3間房子，但大家又沒有3個身體，蓋這麼多幹嘛？就跟買衣服一樣，「身體只有一個買那麼多衣服幹嘛」。接著不忘提醒底下官員，以後規劃捷運路網要想想，不要以為人口不會掉。