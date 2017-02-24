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「辦法早改了」 吳敦義主張黨費別上繳黨中央遭打臉
2017-02-24 12:58
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席參選人吳敦義昨天提出「黨員繳黨費，應該留在地方使用，不必上繳中央」的主張，今天立刻引來黨中央打臉，澄清去年就已修改黨員繳納黨費辦法，黨費不必上繳中央。
國民黨文傳會副主委胡文琦上午召開記者會指出，自從黨主席洪秀柱就任後，為了提高黨員繳納意願，擴大黨員政治參與，落實黨員服務，已於去年五月二十五日中常會第一一九次會議修訂「中國國民黨黨員繳納黨費辦法」規定，取消原黨費中央分配比例，全數交給地方黨部留用。
胡文琦指出，該次會議共通過黨員繳納黨費辦法四項條文的修正，其中第四條即為配合年度預算，調整黨費分配原則，取消中央分配比例，過去中央所分配十％的配額，交由縣市級黨部運用，以落實黨員服務，象徵黨對黨員的重視，也充分展現黨中央體恤地方黨部經費困境，為有效解決地方黨部財務困難、落實黨務工作運作、服務黨員之精神。
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