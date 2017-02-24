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考試院人事同意權投票 李逸洋、陳慈陽得票過半
2017-02-24 12:15
立法院今上午行使考試院副院長李逸洋、考試委員陳慈陽同意權投票，兩人順利獲立院同意通過，李逸洋獲74票同意，陳慈陽則獲77票同意。（記者羅沛德攝）
［記者彭琬馨／台北報導］立法院今行使考試院副院長及考試委員人事同意權投票，投票結果於上午11點17分出爐。李逸洋與陳慈陽皆獲得超過半數以上的立法委員同意票，依法成為第12屆考試院副院長與考試委員，待兩人完成宣誓程序後即刻上任。
為討論投票相關事宜，國民兩黨上午於院會召開前皆舉行黨團大會，民進黨團總召柯建銘會後受訪時就強調，對考試院人事同意權投票「非常有信心」、一票都不會跑。
在民進黨立委施義芳、時代力量立委高潞·以用與國民黨立委徐榛蔚的監票下，投票在上午11時結束，結果於接近中午時開出。考試院副院長李逸洋獲得同意票74張、不同意票0張、無效票3張；考試委員陳慈陽則獲得同意票77張、不同意及無效票0張，兩人皆超過過半的57張門檻，依法成為第12屆考試院副院長與考試委員。
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