吳敦義批柱與立委形同陌路 暗諷郝 「輕諾者寡信」

2017-02-24 12:47

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席參選人吳敦義今日上午接受總統府前副秘書長羅智強網路直播專訪時，對兩位主要競爭對手洪秀柱、郝龍斌展開攻勢，他批評洪秀柱與藍營珍貴的35席立委形同陌路、與中常委不搭嘎，另外，由於郝龍斌多次公開保證六都選舉拿下雙北兩席，吳敦義在拒絕承諾六都能否過半時說「輕諾者寡信」，被外界聯想是在暗諷郝龍斌。

吳敦義表示，國民黨僅有的35席立委，席席珍貴，不是隨手得來的，黨中央應該與這些立委同心同德，但是「現在這個黨與立委形同陌路」，「與中常委不搭嘎」，如果他當選黨魁，會與大家緊緊擁抱。

最近國民黨中央與黨工協商資遣方案，傳出鬧得不太愉快，吳敦義說，黨對這些離退黨工一定要有所分寸，對於過去的承諾，一定要窮盡責任、該給的就給，至於黨務所需經費可以用募款取得。

吳敦義進一步指出，只要地方黨部主委直選，未來就可能是由縣市長、議長、立委或地方受好評的企業家擔任，募款也比較容易，現在地方主委只聽黨主席，又與地方不熟，如何募款？

然後他話鋒一轉，暗批黨主席洪秀柱不落實地方黨部主委直選。吳敦義表示，國民黨全代會去年9月已經通過地方主委直選案，全代會是全國最高權力機關，「不是黨主席能改變」，黨主席只是擔任會議的主席，不是總裁、獨裁，不能一人決定，一人說了算。

對於一再強調鴻海董事長郭台銘是2020人選，多次掛保證能拿下雙北兩都市長選舉的郝龍斌，吳敦義也有一番唇槍舌劍。

他表示，有人說郭台銘是2020人選，如果黨內無法找到適合人選，當然不排除找黨友，如果郭台銘也是適合人選，又有意願，當然可能，但如果郭台銘要照顧事業，還沒問過郭是否同意，就指定郭，這樣並不對。

此外，對於羅智強詢問有無信心六都過半，吳敦義意在言外的說，他不能輕諾，不可以選前什麼都說可以，選後就什麼都再講，要看主、客觀的環境條件，「輕諾者寡信」，他可以保證的是，擔任黨魁會傾全力團結這個黨，由弱轉強，至於要贏多少，他不能輕諾，現在輕諾，如果事後賴皮，那不就是丟臉了嗎！