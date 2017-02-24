連擲六聖筊獲壽龜 賴瑞隆分享小幸運給鄉親

2017-02-24 11:49

〔記者王榮祥／高雄報導〕立委賴瑞隆元宵節參與高雄前鎮朝陽寺乞龜活動，一連擲出6個聖筊，獲貳王1688斤壽龜﹔他事後再邀請寺方與鄉親舉行拆龜祈福儀式，為市民祈福、祈求地方平安，同時分享福氣與好兆頭。

高雄市前鎮區草衙朝陽寺主神為觀世音菩薩，建廟超過300年，是地方信仰中心之一，信眾遍佈各地，寺方每年均結合信徒舉辦各式祭祀活動，祈求百姓平安。

賴瑞隆表示，前鎮、小港開發較早，宗祠廟宇眾多，形成多元、豐富的廟宇文化，每逢初一、十五眾神聖誕，他都會親自到廟宇祭拜，並為地方、國家祈福，祈求國泰民安、風調雨順。

這回很幸運獲得壽龜，賴瑞隆相當感恩，並希望將幸運、福氣分享給鄉親，遂於傳統乞龜儀式後12天內舉辦拆龜祈福儀式，象徵在共同信仰、祭品分享的基礎上，將慶典習俗綿延不斷傳承下去。