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力拚年改法案通過 柯建銘：本會期一定有臨時會或延會

2017-02-24  11:56

［記者彭琬馨／台北報導］被定為立法院本會期重點的年金改革法案，預計3月底送進立法院。民進黨團總召柯建銘表示，4月才有可能開始審查年改法案，因法定會期只到5月底、時間非常緊迫，本會期「一定會有臨時會或延會」，至於是哪個，柯建銘說，到時再決定。

立法院今行使考試院副院長及考試委員同意權投票案，柯建銘上午於黨團大會會後受訪表示，考試院副院長要負責召開3月2日的考試院全院委員會，將銓敘部所有關於年改的法案交付審查，3月底相關法案才有辦法送進立法院，時間上「已經壓到最後時刻」，要拜託考試院加緊腳步。

柯建銘表示，由於本會期的法定會期只到5月底，待法案送進立法院只剩一個多月審查，為確保法案順利通過，「本會期一定會有臨時會或延會」，至於到底要延會或臨時會，以配合改革法案能通過為主，會再討論。柯建銘說，稅改法案5月送進立法院，也會在延會或臨時會處理。

此外，關於考試院副院長與考試委員人事同意權投票一事，柯建銘很有信心的說，「一票都不會跑」。

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  • 柯建銘表示，4月才有可能開始審查年改法案，因法定會期只到5月底、時間非常緊迫，本會期「一定會有臨時會或延會」。 （資料照，記者廖振輝攝）

    柯建銘表示，4月才有可能開始審查年改法案，因法定會期只到5月底、時間非常緊迫，本會期「一定會有臨時會或延會」。 （資料照，記者廖振輝攝）

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